لم يؤدِّ موظف في متجر بمدينة شيكاغو الأمريكية سوى عمله، لكنه تلقى أسوأ شيء يمكن أن يتصوره بسبب مطالبته الزبائن بارتداء الكمامة في ظل جائحة كورونا، وكانت عشرات الطعنات.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع «ذا بليز» الإخباري الأمريكي، وفقاً لـ«سكاي نيوز»، فقد قالت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية إن أختين طرحتا موظف متجر في المدينة أرضاً وطعنتاه 27 مرة، لمجرد أنه طالبهما بارتداء القناع الواقي، واستخدام مطهر اليدين الذي يقدمه المتجر.

ووقعت الحادثة المروعة، الأحد الماضي، في متجر ملابس رياضية في شيكاغو. وقالت الشرطة إن جيسكا هيل 21 عاماً وشقيقتها جيلا (18 عاماً) دخلتا المتجر في حدود السادسة مساءً، ولم ترتديا حينها القناع الطبي الواقي. وطلب أحد الموظفين منهما أن ترتديا القناع الطبي وأن تضعا مطهراً على يديهما. لكن الشقيقتين رفضتا الأمر ودخلتا في جدال مع الموظف سرعان ما تحول إلى شجار، فطعنات في صدره وظهره وذراعيه.

وقالت شرطة المدينة إن الموظف نقل إلى مستشفى «جبل سيناء» في المدينة لتلقي العلاج، فيما تم القبض على الفتاتين في مكان الحادثة وتم علاجهما من جروح طفيفة.

ويقول ممثلو الادعاء إن فيديو المراقبة وأقوال الشهود أظهرت أن الموظف لم يستفز الأختين، مضيفين أن الضحية نُقل إلى المستشفى وتلقى العلاج، إذ أصيب بثقوب «في جميع أنحاء جسده»، كما ذكر تقرير آخر أن الرجل في حالة حرجة.