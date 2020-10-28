في مفاجأة صادمة لمستهلكي المشروبات الغازية قليلة السكر (الدايت)، كشفت دراسة فرنسية حديثة، أن هذه المشروبات ضارة بالقلب مثلها مثل تلك التي تحتوي على السكر.وتتبع الباحثون في جامعة السوربون أكثر من 104 آلاف شخص على مدار 10 سنوات، ودرسوا عدد المشروبات الغازية التي تحتوي أو لا تحتوي على السكر، التي تناولوها خلال تلك الفترة، ووجدوا أن مستهلكي المشروبات الغازية، سواء تلك التي تحتوي على السكر أو التي لا تحتوي، عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية أو النوبات القلبية بنسبة 20% أكثر ممن لا يتناولونها على الإطلاق.