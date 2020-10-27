أظهرت دراسة نُشرت الشهر الماضي في المجلة العلمية موليكيولار ميتابوليزم، أن فيتامين «أ» يحفز عملية حرق الدهون عبر تحويل الأنسجة الدهنية البيضاء، التي تتراكم على بطوننا وأفخاذنا عندما نأكل سعرات حرارية أكثر مما نحرقه، إلى أنسجة دهنية بنية. وتحرق الأنسجة الدهنية البنية، والتي تشكل أقل من 10% من الدهون في أجسامنا، الطاقة المعروفة أيضًا باسم السعرات الحرارية.وقام الباحثون، بقيادة الدكتور فلوريان كيفر، من قسم طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في جامعة ميدوني بفيينا، بتعريض الفئران والمتطوعين من البشر إلى درجات حرارة معتدلة البرودة ثم تقييم مستويات فيتامين «أ» في الدم لديهم. ويحفز التعرض للبرد إعادة توزيع فيتامين «أ» من الكبد نحو الأنسجة الدهنية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع معدل حرق الدهون. ونصح كيفر، بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين «أ»، مثل البطاطا الحلوة والجزر.