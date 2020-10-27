يجتمع اثنان من نجوم السينما والدراما في العالم العربي، نيللي كريم وظافر العابدين معاً في بطولة أول فيلم رعب عن مصاصي الدماء في العالم العربي، بعنوان «خط دم». ويحمل الفيلم توقيع المنتج رامي ياسين، الذي قام بكتابته وإخراجه، فيما يُعرض على منصة «شاهد VIP» اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري.يجتمع كل من ظافر ونيللي مجدداً في «خط دم»، بعد لقائهما معاً في بطولة مسلسل «تحت السيطرة»، ليلعبا هذه المرة دوري الزوجين «نادر» و«لميا»، والدي صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة. وقالت نيللي كريم: «أنا على ثقة أن المشاهدين سيُبهَرون بقصة الفيلم، وسيُعجبون بأدوارنا غير التقليدية فيه».