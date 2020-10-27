تخطط شركة الألعاب الكلاسيكية الشهيرة «أتاري» لافتتاح فنادق جديدة، مستوحاة من ألعاب الفيديو، في أريزونا ولاس فيغاس وغيرهما من الولايات الأمريكية.وفي يناير الماضي، أعلنت مجموعة GSD Group الإستراتيجية، أنها فازت بحقوق بناء فنادق أتاري في الولايات المتحدة تحت مفهوم ألعاب الفيديو. وقالت المجموعة أخيراً، إن الفنادق الأولى ستكون في فينيكس وأريزونا ولاس فيغاس، على الرغم من عدم وجود تفاصيل للجدول الزمني لعمليات البناء، كما أن لديها خططاً لبناء فنادق أتاري في المستقبل في أوستن وشيكاغو ودنفر وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل.