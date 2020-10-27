قررت نيابة مركز طوخ بالقليوبية في مصر حجز زوجين تسببا بمصرع نجلهما أنس (4 شهور) جوعا بعدما تركاه في المنزل، في واقعة بشعة بسبب خلافات بينهما حتى مات جوعا، بحسب اليوم السابع.وبينت التحريات والتحقيقات أنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري «حدث خلاف بين الرجل وزوجته، قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أهلها بعد مشاجرة مع زوجها وأنه هو الآخر ترك الطفل وحيدا بالمنزل وذهب لعمله لمدة 4 أيام حتى مات الطفل جوعا».