لقي طفل أمريكي (في الثالثة من عمره) مصرعه في حفل عيد ميلاده بعد إطلاق النار على صدره عن طريق الخطأ، في مدينة بورتر بالولايات المتحدة.

الحادثة وقعت بعد ظهر (السبت) في بورتر، على بعد 48 كيلومترا من وسط مدينة هيوستن، في ولاية تكساس.

وقال مكتب مأمور مقاطعة مونتغومري: «كانت العائلة والأصدقاء قد اجتمعوا في وقت سابق للاحتفال بعيد ميلاد الطفل البالغ من العمر 3 سنوات، وأثناء لعب الورق، سمعوا طلقة نارية وتم تحديد موقع الطفل وهو مصاب بعيار ناري في صدره، ونقل إلى مركز إطفاء قريب، حيث أعلنت وفاته».

ونقل مكتب المأمور عن أسرة الطفل القتيل أن «مسدسا سقط من جيب أحد أفراد الأسرة»، وأن الطفل قد يكون التقطه وأطلق النار على نفسه بالخطأ».