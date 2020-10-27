بعد أن كانا يمثلان أكبر رجل وامرأة متزوجين سنا في العالم، توفي خوليو مورا عن عمر 110 أعوام، ليترك رفيقة عمره أرملة في عمر 104 أعوام.

وحسب تقارير صحفية محلية، فقد فارق مورا الحياة في منزله بمدينة كيتو عاصمة الإكوادور، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتنتهي قصة زيجة تاريخية دخلت موسوعة «غينيس» في أغسطس الماضي، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وقبل نحو شهرين حجز مورا وزوجته والدرامينا كوينتيروس، وكلاهما من الإكوادور، مكانا في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، باعتبارهما أكبر زوجين سنا على قيد الحياة.

وكان مجموع سنوات عمر الزوجين يقترب من 215 عاما، وقد حصلا على شهادة «غينيس» في منتصف أغسطس كأكبر زوجين معمرين حتى الآن، وفقما ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية.

وقضى الاثنان 79 عاما كأزاوج، تمتعا خلالها بصحة جيدة، ولم يفتقدا سوى الاجتماع بالأسرة الكبيرة أخيرا، بسبب تفشي فايروس كورونا.

ووُلد مورا في 10 مارس 1910، فيما ولدت كوينتيروس في 16 أكتوبر 1915، وتزوجا في كيتو، وعاش المعلمان المتقاعدان في المدينة ذاتها، علما أن لديهما 5 أبناء و11 حفيدا.