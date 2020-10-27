استخرج أطباء 20 دودة حية من عين رجل صيني في الستينات من عمره، يعتقد أنها عاشت بداخل عينه لمدة عام، وفقا لما جاء في موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطباء يعتقدون أن المريض تعرض للعض من قبل حشرات تحمل يرقات طفيلية أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وقال المريض إنه شعر بشيء عالق في عينيه منذ عام، لكنه لم يعر الأمر الكثير من الاهتمام، إلا أنه ذهب أخيرا إلى الطبيب بعد أن ساءت حالته.

وأثناء علاجه، وجد الجراحون أن عينه مصابة بنحو 20 دودة تعيش في الداخل. وتعافى الرجل بعد جراحة أجريت له.