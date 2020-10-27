فيما تزداد مخاوف الإدارات الصحية في مختلف دول العالم من تفاقم تفشي الوباء، أكد مدير منظمة الصحة العالمية (الإثنين)، أنه «لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم» في المعركة ضد كوفيد-19 مع تجدد انتشار الجائحة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأقر تيدروس ادهانوم غبريسوس بأن إرهاقا يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من 1.1 مليون شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات.

وقال: «حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفايروس».