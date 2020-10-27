لم يمض سوى 24 ساعة على إعلان كبير موظفي البيت الأبيض عدم قدرة بلاده السيطرة على «كورونا»، حتى حذر طبيب فرنسي، (الإثنين)، من أن بلاده «فقدت السيطرة على الوباء»، بعد يوم من تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.

وقال الدكتور جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفايروس، إن البلاد في «وضع صعب للغاية، حتى أنها في وضع حرج».

وأضاف لراديو «آر تي إل»: «ربما يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم. تقديرنا في المجلس العلمي يقترب من 100 ألف حالة، أي ضعف هذا العدد».

وأضاف: «بين أولئك الذين لم يتم اختبارهم والمرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، نحن قريبون من هذا العدد من الحالات. هذا يعني أن فايروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة».

من جانبه، قال الدكتور إريك كاومس، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية في مستشفى بيتي سالبترير في باريس، إن البلاد «بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى».

وأضاف: «فقدنا السيطرة على الوباء لكن هذا لا يعود تاريخه إلى الأمس. لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل».

وتجاوز عدد الوفيات المؤكدة في أوروبا بسبب الفايروس 250 ألفا، وفقا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز، التي تقدر الحصيلة العالمية بأكثر من 1.1 مليون.