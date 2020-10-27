يبدو أن الوضع الوبائي في العالم يتجه نحو مزيد من التعقيد خلال الأيام القادمة، بعد أن أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء العمل معا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.

واعتبر غيبريسوس في مؤتمر قمة عالمي للصحة الافتراضية، أن «قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره»، وأن «نصف الكرة الشمالي يواجه لحظة خطيرة وسط موجة من حالات الإصابة الجديدة بفايروس كورونا».

وقال تيدروس إن تفشي المرض في جميع أنحاء العالم ينظر إليه على أنه نتيجة لرفع القيود الاقتصادية والاجتماعية في وقت مبكر جدا، مؤكدا «أننا نعلم أن إجراءات الصحة العامة الأساسية، مثل الاختبار والعزل وتتبع الحالات، تعمل».

وشهدت العديد من البلدان ارتفاعات جديدة في حالات كوفيد-19، بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم سنها للسيطرة على انتشار الفايروس.