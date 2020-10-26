أكد مرصد الستراتوسفير التابع لوكالة «ناسا» لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA)، لأول مرة، وجود الماء على سطح القمر المضاء بنور الشمس.

ويشير هذا الاكتشاف إلى إمكانية توزيع الماء عبر سطح القمر، دون أن يكون مقصورا على الأماكن الباردة المظللة.

وتم اكتشاف جزيئات الماء (H2O) في واحدة من أكبر الفوهات المرئية من الأرض، وتقع في نصف الكرة الجنوبي للقمر.

وكشفت الملاحظات السابقة لسطح القمر شكلا من أشكال الهيدروجين، لكنها لم تتمكن من التمييز بين الماء ونسبة الكيميائي الوثيق الهيدروكسيل (OH).

وتكشف البيانات من هذا الموقع وجود ماء بتركيزات تراوح من 100 إلى 412 جزءًا في المليون - أي ما يعادل نحو زجاجة ماء سعة 12 أونصة - محصورة في متر مكعب من التربة منتشرة على سطح القمر.