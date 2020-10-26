كشف جين بير مصمم إطلالة الفنانة ياسمين صبري، أن الفستان الذي صمم خصيصا لها للظهور في مهرجان الجونة السينمائي، معمول بشكل خاص ومستوحى من مجموعته لشهر «نوفمبر ٢٠٢٠».وبحسب روسيا اليوم، صنع الفستان من ٣٠٠ ألف حبة سواروفسكي كريستال ياباني، وتكون من ٥ ألوان وليس لونا واحدا فقط، ٤ درجات أزرق ولون بنفسجي، وبدت فيه صبري بشكل مميز على السجادة الحمراء، خطفت الأنظار خلال فعاليات افتتاح المهرجان، واعتمدت على «كوليه» من الألماس مرصع بالأحجار الكريمة ذات اللون الأزرق.