أعلنت شركة SSC North America إطلاق الهايبر كار Tuatara الجديدة، التي تصل سرعتها القصوى إلى 532.93 كلم/س. وبحسب الوكالة الألمانية أوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة الجديدة تعتمد على محرك V8 سعة 5.9 لتر مع شحن تيربو مزدوج، ويولد هذا المحرك قوة 1750 حصانا.وتظهر السيارة الجديدة بتصميم رياضي شرس مع كسوة كاملة لأرضية السيارة، ويظهر على المؤخرة مكان لنظام لمجموعة العادم ثنائية المخارج.وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها اعتمدت على ألياف الكربون في تصميم الهيكل المطور بالكامل والجسم الانسيابي للغاية، كما أن العجلات هي الأخرى مصنوعة من ألياف الكربون، لكن هياكل التصادم مصنوعة من سبائك الألمنيوم على شكل قرص العسل.وقد ساهمت هذه البنية المعتمدة على مواد خفيفة الوزن في تقليص وزن الهايبر كار إلى 1274 كغم فقط، ويقتصر إنتاج هذه السيارة على 100 نسخة فقط، وتتوافر بتكلفة تبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي (4.875 مليون ريال).