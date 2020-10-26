تجتمع في القرية العتيقة «ذهبان» الواقعة على الساحل الغربي والتي تبعد مسافة ٢٠ كلم عن عروس البحر الأحمر «جدة»، كافة أشكال المتعة لقضاء وقت مميز على شواطئها، حيث تتيح لزوراها ممارسة الكثير من الهوايات والرياضات ومنها ركوب الخيل.



هنا يستقبل الزوار فرسان يمتطون جيادهم ليأخذوهم في رحلة ساحرة بين البحر والسماء يشاهدون خلالها لحظات التفاف خيوط الشمس الذهبية المتكسرة على سطح البحر وحتى رحيلها، ليقضون بعدها أجواء ساحرة مع نسائم البحر برفقة أنغام الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة.



وتقول رنا باجودة أحد القائمين على الموقع: «جئنا بأفكار جديدة لدعم وتطوير السياحة المحلية، فعروس البحر الأحمر (جدة) غنية بمناطقها السياحية خاصة الساحلية، لذا كان اختيار المكان ليس بالأمر الصعب، ولكن التميز يظهر في تنظيم الرحلات، وهو الذي تطلب الكثير من التفكير والمجهود».



وأشارت إلى أن التميز في رحلة «عيشها ببساطة» يتمثل في استخدام المكان لإقامة رحلات يجتمع فيها سحر البحر عند غروب الشمس مع أصالة الخيل وإحساس الموسيقى، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.