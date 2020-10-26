اكتشف باحثون في شركة «كاسبرسكي» لأنظمة الأمن الإلكتروني مجموعة من هجمات التصيد الإلكتروني تستغل موقع ويب خبيثا متخفيا بصفحة «نتفليكس» Netflix باللغة العربية كوجهة خادعة. وأكدت الباحثة الأمنية في شركة «كاسبرسكي» تاتيانا شيرباكوفا، أن «المعلومات الشخصية وبيانات الدخول إلى الحسابات الرقمية باتت في الوقت الحاضر أكثر المنتجات الرقمية قيمة».وقالت إن «بالإمكان تخمين الطرق التي سوف يستغل بها المحتالون بيانات الدخول إلى حسابات (نتفليكس)، التي يجمعونها بمثل هذه الهجمات، وأنها مضرة وتخريبية».وأضافت: «يمكن بيع هذه البيانات عبر الإنترنت، إذا كان لدى المستخدم اشتراك مسبق الدفع، أو استخدامها لاحقا لإضفاء المصداقية على المخططات الخبيثة عبر البريد الإلكتروني، مثلا لطلب من المستخدمين دفع المال مقابل استعادة الحساب، وحتى الابتزاز».