أبلغت الصين عن أكبر عدد من حالات «كوفيد-19» بدون أعراض، عقب 7 أشهر من السيطرة على المرض، على خلفية عدوى جماعية مجهولة المصدر في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

وعثرت السلطات الصحية في شينجيانغ على 137 حالة إيجابية بدون أعراض، (الأحد)، وسط حملة اختبارات شملت لـ 4.75 مليون شخص في منطقة كاشغر، بسبب عدوى انتقلت من عاملة مصنع ملابس تبلغ من العمر 17 عاما، حسبما أفادت السلطات، (السبت)، وفقا لموقع «البيان الإماراتي».

ولم يتضح كيف أصيبت العاملة، رغم أن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بمصنع الملابس.

واكتشفت حالة المرأة أثناء الفحص الروتيني، لكن لم يتضح سبب إخضاعها لمثل هذا الاختبار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية نقلا عن مسؤولي الصحة.

وأشارت التقارير إلى أن أعمال تعقب المخالطين لتحديد مكان تفشي المرض مستمرة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان، إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 20 حالة مؤكدة جديدة و161 حالة جديدة بدون أعراض يوم 25 أكتوبر في عموم الصين.

كان عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض هو الأعلى، منذ أن بدأت الصين في نشر أعداد يومية، في 31 مارس الماضي.

تم بالفعل اختبار أكثر من 2.84 مليون شخص في منطقة كاشغر، بحثا عن فايروس كورونا المستجد، اعتبارا من بعد ظهر الأحد، ويتوقع الانتهاء من بقية الأشخاص بحلول الثلاثاء.