قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عامين وغرامة 140 ألف درهم ثم الإبعاد لآسيوي عرض على شرطي 50 ألف درهم «أي ما يعادل نحو 51 ألف ريال»، وسيارة، وراتباً شهرياً 20 ألف درهم، نحو «20 ألف ريال»، وساعة، وهاتفاً نقالاً، مقابل السماح له بالهرب، والعمل لديه لاحقاً.

فيما حكمت ببراءة شخصين اتصل بهما المتهم المدان وطلب منهما جلب 15 ألف درهم عربوناً للشرطي الذي أوهمه بالقبول، بعد التنسيق مع رؤسائه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الشرطي، في تحقيقات النيابة العامة، إنه لا تربطه بالمتهمين أي معرفة شخصية إلا من خلال الدعوى، لافتاً إلى أنه كان يتولى ترتيب أمانات المحجوزين في نحو الساعة الـ6 صباح يوم الواقعة، ومن بينها أمانات المتهم الأول الذي حضر إليه، وتحدّث معه باللغة العربية، وطلب منه المساعدة مقابل تنفيذ كل ما يتمناه، فسايره في الحديث وسأله عن طلباته، فأخبره المتهم بأنه يريد الاتصال بأحد الأشخاص، ويحتاج إلى مساعدته للفرار من مركز الشرطة مقابل 50 ألف درهم، وسيارة مرسيدس، وساعة فاخرة، وراتب شهري 20 ألف درهم، وهاتف متحرك حديث.

وأضاف أن المتهم أخبره بأنه سيحتاج إليه لاحقاً إذا قُبض عليه في أي وقت لإطلاق سراحه، أو تحذيره، لافتاً إلى أنه طلب من المتهم الانتظار حتى اليوم التالي لتنفيذ المطلوب، ثم أبلغ رئيس القسم.

وأشار إلى أنه جلس مع المتهم في اليوم التالي، واستفسر منه عن جدية العرض، فكرره المتهم، وطلب منه السماح له بالاتصال بأحد الأشخاص، وطلب من الشخص الذي اتصل به 15 ألف درهم عربوناً للشرطي، ثم اتفق معه على استلام المبلغ في موقف المركز، لافتاً إلى أنه توجه في الموعد المحدد، حيث حضر المتهمان الثاني والثالث فأُلقي القبض عليهما.