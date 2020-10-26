أصيب 3 أشخاص في هجوم لسمكة قرش في منطقة محمية رأس محمد في شرم الشيخ جنوب سيناء.

وأصدرت وزارة البيئة المصرية بياناً أكدت فيه ورود بلاغ يفيد بإصابة 3 أشخاص في هجوم لإحدى أسماك القرش، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الحادثة.

وجاء في بيان الوزارة: «ورد إلى وزارة البيئة بلاغ يفيد بتعرض 3 أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، ما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وتطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد».

وتقوم وزارة البيئة حالياً بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة، وفقاً للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن وزارة البيئة تتابع الموقف عن كثب، وستقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات، لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها، وأسباب الحادثة بشكل تفصيلي.