احتجزت قوات البحرية البريطانية سفينة في قناة المانش واعتقلت 7 أشخاص كانوا على متنها، وفقا لوزارة الدفاع، التي كشفت أن تحقيقات الشرطة جارية حاليا، فيما تؤكد التقارير الأولية أن طاقم القطعة البحرية لم يتعرض للأذى.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أنها تتعامل مع حادثة وقعت على متن سفينة قرب جزيرة وايت قبالة ساحل إنجلترا الجنوبي.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن المعلومات الأولية تتحدث عن رصد 6 متسللين على متن السفينة وأن طاقمها قد يختبئ في أجزاء من السفينة.

ورجحت تقارير إعلامية أن السفينة تعرضت لمحاولة اختطاف من المتسللين، مشيرة إلى أنها غيرت بشكل حاد وجهتها في الساعات الأخيرة.