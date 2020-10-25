يتوقع خبراء أن تؤدي التداعيات النفسية لفايروس كورونا المستجد إلى انخفاض معدلات المواليد، وجعل فترة العزوبية أطول.ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن خبراء من الولايات المتحدة راجعوا 90 دراسة لمساعدتهم على التنبؤ بزمن «ما بعد كورونا» وكيف يمكن لـ«كوفيد 19» أن يغير السلوكيات الاجتماعية. وتوقع الخبراء أن تنخفض حالات الحمل المخطط لها استجابة للأزمة الصحية العالمية، إذ سيؤجل الناس الزواج والذرية، ما سيؤدي إلى تقلص عدد سكان بعض الدول.وسيكون للانخفاض في معدلات المواليد آثار عدة على المجتمع والاقتصاد، إذ سيؤثر على فرص العمل ودعم المسنين.وحذرت النتائج من أن «الأزواج المحتملين» الذين تعارفوا عبر الشبكات الاجتماعية خلال فترة الإغلاق «قد يجدون أنفسهم محبطين عندما يلتقون أخيرا في العالم الواقعي»، ما قد يكون هذا الأمر من أسباب بقاء الأشخاص عازبين لفترة أطول.