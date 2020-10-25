أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن «مسلمي فرنسا جزء من مجتمع وتاريخ جمهوريتنا». وقالت الخارجية في بيان، اليوم (الأحد)، إن «مكافحة التطرف تحصل بالتعاون مع مسلمي فرنسا». وأضافت أن «شبكتنا الدبلوماسية عبر العالم تعمل على شرح مواقفنا، وضمان أمن مواطنينا في الخارج».من جانبه كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر: «لن نذعن أبداً»، مشدداً: «نحترم جميع الاختلافات بروح السلام ولا نقبل خطاب الكراهية وندافع عن نقاش عقلاني»، لافتاً: «سنكون دائماً إلى جانب الكرامة الإنسانية والقيم العالمية».