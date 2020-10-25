كشفت دراسة حديثة، أن خطر التعرض لمضاعفات خطيرة بعد عملية للقلب، يكون أدنى بمرتين عندما تجرى العملية في فترة بعد الظهر، مقارنة مع مخاطر إجرائها في الصباح، وذلك جراء مفاعيل الساعة البيولوجية.ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «ذي لانست» البريطانية، قال طبيب القلب دافيد مونتاني، وهو أحد معدي الدراسة: «جراحات القلب آمنة مع القليل من المضاعفات لكن يبدو أن الجراحة خلال فترة بعد الظهر توفر حماية للقلب»، مضيفاً: «فهم هذه الآلية يتيح تصور طرق علاجية جديدة».وأشار الأستاذ في المركز الجامعي والاستشفائي الإقليمي في مدينة ليل الفرنسية بارت ستايلز، أحد معدي الدراسة، إلى أن «الوقت خلال النهار، أي الساعة البيولوجية، يؤثر على تفاعل المريض مع هذا النوع من العمليات»،وبينت أرقام الدراسة أن المرضى الذين خضعوا للجراحات في فترة بعد الظهر، واجهوا مخاطر أدنى بواقع النصف في التعرض لمضاعفات خطيرة بعد العملية (9.4% في مقابل 18.1%). ويوصي الباحثون تالياً بإجراء عمليات القلب خلال فترة بعد الظهر، مع «الصعوبات اللوجستية المترتبة على ذلك».