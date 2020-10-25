أظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة «نيوتريشن ريسيرتش» أن عصير الرمان يساعد في التحكم بنسبة السكر لدى مرضى السكري، كونه مرتبطا بانخفاض مستويات الجلوكوز. وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وذلك لقدرة العصير المضادة للأكسدة على إحباط الإجهاد التأكسدي، وهو خلل في الذرات غير المستقرة يؤدي إلى تلف في الخلايا والأنسجة، ويلعب الإجهاد التأكسدي دوراً محورياً في تطور مضاعفات مرض السكري، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.ويتم الحصول على سكر الدم من خلال الأطعمة التي نتناولها، وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم، ويمد السكر الجسم بالطاقة ويغذي أعضاء الجسم وعضلاته وجهازه العصبي، ويلعب الأنسولين دوراً وقائياً من خلال تنظيم إمداد الجسم بسكر الدم.