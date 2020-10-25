كشفت دراسة حديثة أن جسم الرجل ينتج الأجسام المضادة لفايروس «كورونا»، بشكل أكبر مقارنة بالمرأة، وهذا الأمر ضروري لأجل التعافي من العدوى أو تفادي الإصابة بها مستقبلا بعد الشفاء.

وأوردت الدراسة المنشورة في الصحيفة الأوروبية لعلم المناعة «أوروبيان جورنال أو إيمينولوجي» وفقا لـ«سكاي نيوز»، أنه بعد مرور سبعة أشهر على الإصابة، لوحظ وجود أجسام مضادى لدى 90 % من الأشخاص الذين أصيبوا بـ«كوفيد 19» ثم تعافوا منه.

وأشار الباحثون إلى أن إنتاج الأجسام المضادة لا يرتبط بمسألة العمر، كما هو الحال بالنسبة إلى عامل العمر الذي يجعل المرض أكثر شراسة. وكتب الأكاديمي مارك فيلدوين، وهو خبير في ما يعرف بالطب الجزيئي، «جسمنا يتعرف على فايروس كورونا، فيقوم بإنتاج أجسام مضادة حتى تستجيب له».

وتم إجراء الدراسة عبر فحوص مصلية، فبدأت من خلال رصد مستوى الأجسام المضادة لدى أكثر من 300 شخص من مرضى «كورونا»، وموظفين في القطاع الصحي، فضلا عن أكثر من 200 متطوع سبق لهم أن أصيبوا بالوباء.