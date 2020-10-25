كشفت وزارة السياحية والآثار المصرية مقبرة المشرف على الخزانة الملكية التي تعرف باسم «بادي است»، وبداخلها تماثيل حجرية، وذلك في منطقة آثار الغريفة في تونا الجبل بالمنيا.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رئيس البعثة مصطفى وزيري، في بيان إن المقبرة تتكون من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدى إلى حجرة كبيرة بها نيشات محفورة في الصخر مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل. وأضاف وزيري أنه تم العثور داخل المقبرة على تمثالين من الحجر الجيري، أحدهما على هيئة العجل أبيس، والآخر لسيدة، بالإضافة إلى أوانٍ كانوبية.

ووصف وزيري الأواني التي تم العثور عليها بأنها «من أجمل الأواني»، موضحا أنها مصنوعة من الألبستر، وهي على هيئة أبناء حورس الأربعة ونقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أنه تم العثور أيضا على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، و6 دفنات لأفراد عائلته بها ما يقرب من ألف تمثال أوشابتى من الفيانس أيضا.