أكد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، إن لاعبه سيرجيو أغويرو، مستعد لتقديم اعتذار عن تصرفه الذي وصف بـ«المشين» ضد مساعدة حكم خلال مباراة محلية قبل أيام. وصرح غوارديولا، بحسب ما أوردت «سكاي سبورت»، أمس (السبت)، أنه لم يتحدث مع أغويرو بشأن تصرفه، لكنه أكد ثقته بأنه في حال أعربت المساعدة عن شعورها بالضرر، فإن اللاعب سيعتذر حتماً.ووضع أغويرو يده خلال أحداث مباراة أرسنال ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، على كتف الحكم المساعد سيان ماسي-إليس، بعد أن أشارت في كرة مشتركة إلى رمية جانبية لصالح أرسنال، وفي رد فعل رافض، رفعت سيان يدها لكي تبعد عنها يد أغويرو.وشن الكثير من اللاعبين السابقين وخبراء كرة القدم، والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هجوماً شديداً على أغويرو، كما نال اللاعب خصوماً جدداً كثيرين من الجانب النسائي. وحاول غوارديولا احتواء الموقف الأسبوع الماضي، عندما قال إنه ليس لدى الأرجنتيني أغويرو نوايا سيئة، مشيراً إلى أن هذا النوع من الاحتكاك شائع في ملاعب كرة القدم.