بات بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب تجنب الدردشات المزعجة إلى الأبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه الميزة لمدة أقصاها عام واحد فقط. ويتيح واتساب في إصداره التجريبي للأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إمكانية كتم صوت الدردشة إلى الأبد، من أجل تجنب الرسائل المزعجة من بعض الأشخاص أو المجموعات.واستبدلت شركة واتساب خيار الكتم لمدة عام بـ«دائم»، الأمر الذي اعتبره كثيرون خياراً ذكياً، إذ كان يتعين على المستخدم إعادة تفعيل هذه الخاصية كل عام.