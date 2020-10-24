صدمت فتاة صينية خطيبها بدعوة 23 شخصاً من أقاربها إلى العشاء في مطعم على نفقته لاختبار كرمه دون علمه، بما توازي فاتورته نحو 2800 دولار.وكانت الفتاة على موعد مع زوجها المحتمل، ودون أن تخبره قامت بدعوة أسرتها وأقربائها إلى مأدبة صاخبة على ضوء الشموع. لكن خيبة أمل الفتاة كانت كبيرة، بعد أن هرب الشاب عندما شاهد فاتورة المطعم الضخمة.وذكرت صحيفة تايزهو إيفننغ نيوز المحلية في الصين أن الموعد حددته والدة الشاب بعد أن شعرت بالقلق على ابنها من بقائه عازباً.وقبل الاجتماع، عرض ليو دفع ثمن الوجبة، على افتراض أنها ستكون عشاءً رومانسياً لشخصين، لكنه فوجئ عندما رأى موعده مع الفتاة وهو يتحول إلى مأدبة مع أكثر من 20 من أقاربها دون سابق إنذار.وأخبرت الفتاة وسائل الإعلام الصينية في وقت لاحق أنها أرادت اختبار ما إذا كان حبيبها المحتمل كريماً بما يكفي لدفع ثمن وليمة تضم 23 شخصاً، وبعد الاستمتاع بالمأدبة الفاخرة، صُدمت الفتاة وعائلتها عندما اكتشفوا أن ليو قد هرب وتم التوصل إلى اتفاق بدفع السيد ليو ثمن جزء من الوجبة، وتقسيم الباقي على الفتاة وأقربائها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.