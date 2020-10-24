توقعت دراسة أمريكية أن وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة قد تتخطى نصف مليون بنهاية فبراير العام القادم، لكن يمكن إنقاذ أراوح نحو 130 ألفاً منهم إذا التزم الجميع بوضع الكمامات.والتقديرات التي أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن تشير إلى أن عدم وجود الكثير من الخيارات العلاجية الفعالة لكوفيد-19 والافتقار حتى الآن إلى لقاح للوقاية من المرض يعني أن الولايات المتحدة تواجه «تحديّاً مستمراً يشكل خطراً على الصحة العامة من كوفيد-19 خلال الشتاء».وخلصت الدراسة إلى أن الولايات الكبيرة المكتظة بالسكان مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ستواجه على الأرجح معدلات مرتفعة للإصابات والوفيات بالمرض، وكذلك تزايداً في احتياجات المستشفيات والطلب على مواردها.