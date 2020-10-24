كلب أخضر.. تفاجأ به صاحبه إبان ولادته بين 5 كلاب في سردينيا الإيطالية، إذ فوجئ المزارع المزارع الإيطالي كريستيان مالوتشي بميلاد جرو بفراء أخضر اللون، وضعته كلبته «سبيلاتشيا».

وكان الكلب الذي أطلق عليه اسمه «بيستاشيو» أو «فستق»، الوحيد الذي يحمل اللون الأخضر، بخلاف إخوته الذين ورثوا الفراء الأبيض من أمهم، حسب «سكاي نيوز عربية».

وأثار «فستق» حيرة «مالوتشي»، لكن الأطباء رجحوا أن حالته النادرة سببها ملامسة فرائه صبغة خضراء في رحم أمه تسمى «بيليفيردين».

وهي المادة نفسها التي تسبب اللون الأخضر عند إصابتنا بالكدمات، وسرعان ما تلاشت دهشة المزارع، إذ بدأ لون فستق" المميز يبهت مع مرور الأيام، وسيستمر في ذلك مع تقدمه في السن حتى يتحول إلى الأبيض مثل إخوته.

ويعتقد «مالوتشي» أنه خلال هذه الأوقات العصيبة مع تفشي فايروس كورونا، يعتبر اللون الأخضر رمزا للأمل والحظ، لذلك «ربما يفترض أن يرسم فستق الابتسامة على وجوه الناس».«فستق»..