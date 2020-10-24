رصدت وزارة الزراعة في واشنطن، عشا للدبابير القاتلة في ملكية خاصة في بلين، قرب الحدود الكندية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن الخبراء سيحاولون القضاء على الوكر تفادياً لانتشار الدبابير الغازية التي يبلغ طول الواحد منها نحو 5 سنتيمترات.

وأبانت أن "موقع العشّ حُدِّدَ بفضل التقاط نموذجين حيّين من الدبابير الآسيوية العملاقة الأربعاء الماضي، باستخدام أفخاخ من نوع جديد نشرت في المنطقة".

كما تم العثور على دبّورين آخرين حيَّين أيضاً بعدما زوّد فريق الوزارة الدبّورين اللذين تم أسرهما سابقاً جهازي إرسال بغية التمكن من تعقبهما للاستدلال إلى العش.

وما زال من غير الواضح كيف وصل هذا النوع من الدبابير العملاقة المسمّى «فيسبا ماندارينيا» إلى الولايات المتحدة حيث يمكنه أن يستوطن بشكل دائم إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة لمنعه من ذلك.

ويُعتَقَد أنها وصلت إليها بواسطة شحنة أوانٍ من الفخار مصدرها الصين سلّمت في جنوب غرب فرنسا، فبدأ انتشارها من هنا – بحسب سكاي نيوز-.