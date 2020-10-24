سجلت الكمامات بأنواعها وألوانها حضوراً طاغياً في مهرجان الجونة السينمائي عبر دورته الـ«4»، والتي حملت شعار «الإنسان والحلم»، إذ حرص نجوم الفن والإعلام على اتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها إدارة المهرجان للوقاية من فايروس «كورونا»، ومن أبرز الذين ساروا بكماماتهم عن السجادة الحمراء للجونة النجمة السعودية أسيل عمران والممثلة المصرية بشرى والنجمة أروى جودة وهبة السيسي والإعلامية هيلدا خليقه والنجوم سمير صبري وعمرو السعيد.



وكان المهرجان اتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، وراعى خلال التحضيرات التباعد الاجتماعي بين الضيوف من خلال ترك مساحة كافية بينهم.



ويشارك بالمهرجان هذا العام ما يقرب من 65 فيلماً سينمائياً من 45 دولة، تم توزيعها على 3 مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.