اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المرشح الديمقراطي، جو بايدن بشدة، ووصفه بـ «السياسي الفاسد».

إذ غرّد ترمب على حسابه الرسمي في «تويتر»: جو بايدن سياسي فاسد، ومرتبك. الصين في أمس الحاجة لفوز بايدن، لأنه إن فاز، فستفوز الصين - والصين ستمتلك أمريكا. وهذا الفساد هو بالضبط سبب قراري الترشح للرئاسة في المقام الأول.

وحسب «سكاي نيوز عربية»، وعد ترمب، أنصاره في ولاية فلوريدا «الجمعة»، بانتهاء جائحة فايروس كورونا قريباً، واتهم بايدن بتضخيم تلك الأزمة الصحية لإثارة فزع الأمريكيين وتصويتهم له.

وأصبحت «كورونا» التي راح ضحيتها أكثر من 224 ألف شخص في الولايات المتحدة وأفقدت الملايين وظائفهم، الورقة الأكثر تواجداً وضغطاً في الحملة الانتخابية.

إذ أكد «بايدن» في وقت سابق أن ترمب تخلى عن احتواء الفايروس ووعد بأنه إذا فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر سيطلب من الكونغرس إقرار مشروع قانون شامل لكوفيد-19 سيوقعه في غضون الأيام الـ10 الأولى من توليه منصبه.

وهاجم بايدن ترمب خلال كلمة ألقاها في مسقط رأسه بمدينة ولمنغتون بولاية ديلاوير: «لقد تخلى عن أمريكا. إنه يريدنا فقط أن نشعر بالخدر. لن أغلق الاقتصاد. لن أغلق البلاد. سأقضى على الفايروس».