كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم (الجمعة)، عن أبرز ما توصل إليه الأطباء والعلماء اليابانيون في ما يخص الإصابة بفايروس كورونا المستجد.



وذكرت قناة NHK اليابانية نقلاً عن العلماء، أن الاستنتاجات التي توصلوا إليها بشأن الإصابة بفايروس كورونا المستجد هي تساقط الشعر وضيق التنفس والشعور بالضعف لفترة طويلة.



وبحسب العلماء، تم التوصل إلى هذه النتائج بعد مراقبة المصابين بالفايروس في المستشفى، حيث تبين بعد 4 أشهر من الشفاء أن أعراض ضيق التنفس بقيت عند 11% من الذين أصيبوا بالفايروس، بالإضافة إلى عوارض تبقى لكن بشكل أقل ومنها الضعف واضطرابات الشم، السعال واضطرابات في حاسة التذوق.



وأشار العلماء إلى أن الدراسة أظهرت عن تساقط للشعر عند المرضى بعد مرور شهرين من الإصابة بالفايروس.



ولاحظ العلماء أن أعراضاً مماثلة تظهر لدى أولئك الذين أصيبوا بإيبولا أو حمى الضنك، لكنهم يعترفون بأن هذا قد يرتبط أيضاً بالتجارب النفسية للمرضى الذين أصيبوا بفايروس كورونا المستجد.