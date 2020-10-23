أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) عن استدعائها الملحق العسكري الألماني على خلفية مشاركة بلاده في تدريبات على استخدام الأسلحة النووية الأمريكية.

وذكرت الوزارة أنه تمت في 23 أكتوبر، دعوة الملحق العسكري بالسفارة الألمانية في موسكو إلى وزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بموقف الوزارة الروسية فيما يتعلق بمشاركة ألمانيا في مناورات الناتو «Steadfast Noon» و«Resilient Guar»، التي يتم خلالها التدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية.

وأضافت الوزارة، أنه «تمت الإشارة إلى أن اجتذاب ومشاركة عناصر وطائرات ذات استخدام مزدوج من دول أعضاء» غير نووية «في الناتو، وبالذات جمهورية ألمانيا الاتحادية، في وضع سيناريوهات لاستخدام الأسلحة النووية، يعتبر انتهاكا صارخا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

وتم التأكيد، على أن مثل هذه الإجراءات، «تؤدي إلى خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وتؤدي إلى زيادة التوترات على طول خط التماس بين روسيا والناتو، وتؤثر سلبا على مستوى الثقة في أوروبا».