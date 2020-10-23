أعلن رئيس معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، لوتار فيلر، أنّ ألمانيا تواجه ارتفاعاً «خطراً للغاية» في عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجدّ، داعياً إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي لاحتواء انتشار المرض، وقال إن «الوضع العام أصبح خطراً جداً»، فيما ألغت فرنسا أشهر سوق لمنتجات عيد الميلاد (الكريسماس) يقام في مدينة ستراسبورغ، جراء تجدد الزيادات في إصابات الفايروس في المنطقة.



وقال فيلر إن «الفايروس قد ينتشر بشكل لا يمكن ضبطه» في بعض المناطق منذ سبتمبر، موضحاً أن «الشباب هم الأكثر تعرضاً للفايروس حالياً».



وقال «كلما زاد عدد المصابين في الدوائر الخاصة زاد نشرهم للفايروس في أماكن أخرى».



ومع ذلك، أكد رئيس معهد كوخ أنه لايزال من الممكن «احتواء» انتشار الوباء «من خلال احترام قواعد التباعد بشكل منهجي»، وكذلك من خلال «تهوية» الغرف المغلقة بانتظام. وقال «نحن لسنا عاجزين».



وتواجه ألمانيا، مثل كل الدول الأوروبية، زيادة حادة في عدد المصابين بـ«كوفيد-19» منذ أسابيع. وفي مواجهة تجدد انتشار الوباء، شددت السلطات الألمانية إجراءاتها، لاسيما عبر فرض حظر التجمع.