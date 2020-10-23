صمم مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة MIT، كمامة قادرة على قتل فايروس كورونا المستجد، عوضاً عن ترشيحه من الهواء، وفقاً لما نقلت صحيفة «ديلي ميل».



وتتمتع الكمامة الجديدة، بالقدرة على قتل الفايروس من خلال تمرير هواء التنفس عبر شبكة نحاسية دقيقة، يتم تسخينها إلى درجة 90 مئوية. وتقع الشبكة النحاسية في موقع معزول بمادة صناعية، كي لا يشعر مرتدوها بالحرارة أثناء عملها.



وقال باحثون إن الكمامة الجديدة، إذا تم تسويقها، فسيكون ثمنها أعلى من الكمامات القماشية أو الجراحية أو تلك المتقدمة من طراز «N95».



ورغم توقعات ارتفاع ثمنها، ستكون الكمامة مثالية للاستخدام في الحالات التي يكون فيها خطر التعرض للفايروس مرتفعاً، كما هو في مواقع الرعاية الصحية أو وسائل النقل العام المزدحمة.



وتتميز الكمامة بعدم الحاجة إلى التخلص منها أو حتى تعقيمها بعد الانتهاء من استخدامها، وفقاً للمعهد. وقال أستاذ الهندسة الكيميائية في معهد، مايكل سترانو «هذا مفهوم جديد تماماً للكمامة من حيث إنه لا يمنع الفايروس بشكل أساسي. إنه يسمح للفايروس بالعبور من خلال الكمامة، لكنه يبطئه ويعطله».



وتحمل كمامات «بيوري كير» الجديدة زوجاً من الفلاتر القابلة للاستبدال، والكفيلة بالوقاية من الشوائب العالقة بالهواء. وللمساعدة على التنفس بأريحية، أضافت الشركة مراوح تعمل بالبطارية إلى جهازها الجديد، تعمل بثلاث سرع لضمان أفضل أداء.