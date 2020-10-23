بتقادم الزمن وتعاقب الثورات التقنية والعلمية، يبدو أن المستقبل القادم سيكون الأكثر تحولاً في القرون الحديثة، إذ أنه وبحسب إحصاءات ودراسات وتحليلات متعددة ومن مصادر مختلفة، ستشهد الثلاثون عاماً القادمة تحولات هائلة نستعرضها فيما يلي.في حال نجاة كوكب الأرض من فايروس كورونا والتخلص منه، قد يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته في غضون 5 أعوام، بيد أن عام 2021 سيكون حافلاً بتأجيل بعض المشاريع، ولكن أشهر الأحداث التي يتوقع حدوثها هي إطلاق الهند أول مركبة فضائية تحمل رواد فضاء من البشر، فيما تخطط الصين لبناء أول محطة فضائية صينية في 2022، وفي عام 2023 ستنتهي حقوق الملكية لفيلم الكرتون «ميكي ماوس» حسب النظام الأمريكي لحقوق الملكية الفكرية، بينما 2024 قد يبدأ البشر في غزو الفضاء عندما تطلق شركة الفضاء سبيس إكس Space X أول صاروخ يحمل شحنة إلى المريخ استعداداً لمهمة المركبة البشرية في المستقبل. وسينتهي دعم محطة الفضاء الدولية وستتوقف عن العمل. وسينتهي العمل على سكة Fenmarn Belt والتي تربط بين ألمانيا وكوبنهاجن في الدنمارك.في عام 2025 من المقرر أن يكتمل بناء التليسكوب العملاق «ماجلان العظيم» الذي سيكون أكبر تليسكوب فلكي عرفته البشرية، بقوة تصل إلى 10 أضعاف قوة تليسكوب هابل. وستنهي المملكة المتحدة استخدام مصانع الفحم لإنتاج الطاقة.وستشهد 2026 إطلاق شركة سبيس إكس لأول مهمة فضائية متجهة نحو المريخ وفقاً لما يخططون له، كما أن ناسا تخطط لإطلاق مهمة فضائية لزيارة كويكب آخر، وسيصل في عام 2027 طاقم سبيس إكس إلى محطته النهائية التي أطلقت في السنة الماضية، لنشهد بذلك أول قدم بشرية تقع على كوكب المريخ، وقبل نهاية هذا العقد من القرن سيتم ربط مدينتي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو عبر طريق سريع إذ سيمكن نقل الناس خلاله في ساعتين وعشرين دقيقة. في بداية العقد الجديد من بداية 2030 سيكون عقداً مليئاً بالمفاجآت، حيث تخطط وكالة ناسا لإطلاق مهمة بشرية أخرى للمريخ، ستكون الأولى في حالة فشل مهمة سبيس إكس في 2027، وقريباً من ذلك تخطط الصين لإطلاق مهمة بشرية للقمر في وقت ما من عقد الثلاثينات. كما أن روسيا أيضاً تخطط أن تهبط على القمر.وفي عام 2037 ووفق التوقعات سيصبح القطب الشمالي بلا جليد لأول مرة، وفي عام 2040 ستمنع فرنسا بيع أي سيارات تعمل بالبنزين والديزل، وفي 2042 سيزداد ازدحام الأرض بالسكان ليصل إلى 9 بلايين نسمة، وسيكون الأمريكان والأوروبيون أقلية داخل الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها. وربما نشهد وجود أول تريليونير في العالم.وفي عام 2050 ستذهب نصف أشجار الأمازون نتيجة الاقتلاع.