قبضت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية على أسرة طفلين بالمرحلة الابتدائية بعدما ظهرا خلال حفل خطوبتهما عبر فيديو على «فيسبوك» في منطقة عين شمس.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على شبكة التواصل الاجتماعي لحفل خطوبة طفل وطفلة، في المرحلة الابتدائية لا يتخطى عمرهما 10 سنوات.

وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية وألقت القبض على أسرة الطفلين، وحررت المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيق معهم.

وأثار الفيديو ضجة وجدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خصوصا أن الواقعة ليست الأولى من نوعها.