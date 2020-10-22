يحتفل العالم غداً الـ23 من أكتوبر باليوم العالمى للروماتيزم، ذلك المرض الذي ينتج عن الالتهابات في العضلات والمفاصل والأنسجة الرخوة التي تعرف بالنسيج الضام، وتكون الإصابة بالروماتيزم عادة في مفاصل اليدين والقدمين، ويتسبب في إصابتهما بالتورم، ومن الممكن أن يصل إلى التشوه في المفاصل والتآكل في العظام.

أسباب الإصابة بالروماتيزم

يقول استشاري الروماتيزم بلندن الدكتور ضياء الحاج حسين لـ«عكاظ»، إن الروماتيزم يصيب الإنسان نتيجة أسباب عدة منها مهاجمة الجهاز المناعي بطانة الأغشية التي توجد حول المفاصل، والتي تسمى الغشاء الزلالي، كما يحدث نتيجة ضعف الأربطة والأوتار التي تتصل بالمفاصل، ما يؤثر في المفاصل بشكل يجعلها تفقد وظائفها الحيوية، إضافة إلى الإصابة بالالتهابات الناتجة عن نقص الغشاء الزلالي، ما يؤثر في العظام والغضاريف التي توجد بالمفاصل، كما قد تحدث الإصابة بسبب التعرض لبعض الفيروسات والبكتيريا، وتلعب الوراثة والتاريخ العائلي للمرض والعوامل النفسية دوراً في زيادة خطر الإصابة بالروماتيزم.

الأمراض الروماتيزمية الشائعة

وبين أن هناك بعض الأمراض الروماتيزمية الشائعة، وهي:

⁃ التهاب المفاصل التنكسي والمعروف لدى الناس بالخشونة أو الاحتكاك وهو أكثر أنواع الروماتيزم انتشاراً، والذي يصيب الغضاريف ويدمرها في المقام الأول، وهي الأنسجة الرخوة التي تسند نهايات العظام داخل المفاصل.

⁃ التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو من أمراض المناعة الذاتية، إذ يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغشاء الزلالي، وهو نسيج رقيق يربط المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب في المفاصل.

⁃ فيبرومياليجيا، وهي حالة مزمنة تسبب ألماً موضعياً في جميع أنحاء الجهاز العضلي الهيكلي.

⁃ الذئبة الحمامية الجهازية، أو مرض الذئبة، وهو اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب التهاباً في أجزاء عديدة من الجسم، بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى والدم والرئتين والقلب والدماغ.

⁃ النقرس، وهو نوع من التهاب المفاصل الذي يتطور نتيجة تراكم رواسب حمض اليوريك في المفاصل وغالباً ما تكون تلك الموجودة في إصبع القدم الكبير.

⁃ التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال، وهو الشكل الأكثر شيوعاً من التهاب المفاصل عند الأطفال، والذي قد يصاحبه حمى وطفح جلدي.

⁃ التهاب المفاصل الانتاني يصيب خاصة الركبتين بسبب الجراثيم التي تنتقل من جزء لآخر داخل الجسم ويصيب الرُّضع وكبار السن خصوصاً.

⁃ التهاب الجراب، التهاب في الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل التي تقلل الاحتكاك بين العظام.

⁃ التهابات المفاصل الفقارية التي تشمل أنواعاً عدة، منها:

١- التهاب المفاصل الصدفية والذي يصيب الأصابع وأصابع القدم ويرتبط بالصدفية كمرض جلدي.

٢- التهاب الفقار اللاصق، وهو اعتلال المفصل الفقري الأكثر شيوعًا، والذي قد يؤثر على الوركين والكتفين والركبتين، بالإضافة إلى العمود الفقري.

٣- التهاب المفاصل التفاعلي، أو متلازمة رايتر، وهو اعتلال مفصلي غضروفي يتطور بعد إصابة الجهاز البولي أو الأمعاء أو الأعضاء الأخرى.

⁃ تصلب الجلد، أو التصلب الجهازي، وهو مرض روماتيزمي مناعي ذاتي يؤدي إلى سماكة وتشديد الجلد والتهاب وتندب في أجزاء أخرى مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية والمفاصل وبعض الأعضاء.

العلاج بمضادات الالتهاب

وعن العلاج خلص الدكتور ضياء إلى القول «العلاج قد يكون بالدواء ومنها مضادات الالتهاب ومثبطات المناعة والادوية البيولوجية التي تساهم في تخفيف الآلام والأعراض المسببة للروماتيزم، ولا ننسى أن يترافق العلاج الدوائي مع العلاج الطبيعي «الفيزيائي» والحمية الغذائية والعلاج النفسي السلوكي إذ إن هذه الطرق تلعب دوراً مهماً في المساعدة بعلاج الأمراض الروماتيزمية.