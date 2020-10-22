يشكل البروتين محوراً مهماً في عالم التغذية، ويحتاج كل شخص مقدارا معينا منه يختلف عن غيره، فيما يكون للآخرين ضرورياً وبحاجة أكثر من سواهم إلى نظام غذائي عالي البروتين، وحدد موقع «تايمز أوف إنديا» 5 حالات هي الأكثر احتياجاً للبروتين.ورغم شيوع استهلاك البروتين بكثافة عند بناء العضلات، إلا أن الكثيرين لا يدركون مدى أهميته، فالبروتين يعد من العناصر الغذائية الضرورية لبناء الأنسجة وإصلاحها، كما يساعد في تعافي وإصلاح العضلات بعد تمارين كثيفة، فبدون ما يكفي من البروتين، يصعب بناء العضلات. ويواجه بعض الأشخاص مشكلة زيادة الوزن بسهولة مقارنة بغيرهم، وعكس ما يعتقد الكثيرون، فإن حل هذه المشكلة يكمن في زيادة استهلاك البروتين. ولأن البروتين يعزز الشعور بالشبع.