اختير المخرج والمؤلف السينمائي السعودي فهد الأسطا ضمن 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، في لجنة التحكيم والإعلان عن الفيلم الفائز خلال فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والتي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر القادم. ويقوم النقاد العرب بالتصويت لأفضل الأفلام الأوروبية التي ترشحها الشركات والمؤسسات السينمائية الأوروبية. والأسطا أحد أبرز النقاد وكتاب السيناريو المهتمين بالشأن السينمائي، وسبق أن كتب وأخرج عدة أعمال فنية تنوعت بين مسلسلات وأفلام.