استيقظ رجل بريطاني من غيبوبة أصيب بها قبل 8 أعوام بسبب تسمم باللحوم، بشكل مؤقت، بفضل علاج آني يعتمد على الحبوب المنومة. وكان الشاب الذي أشارت التقارير إليه باسم ريتشارد فقط، قد عانى من تلف شديد في الدماغ أدى إلى إصابته بالشلل وحالة عقلية نادرة تمنعه من الكلام أو تناول الطعام أو الحركة.وقد استعاد ريتشارد، البالغ من العمر 37 عاماً، وعيه بالكامل، وتعرف على أسرته وطلب التحدث إلى والده بعد تناول جرعة من عقارالزولبيديم المنوم، حتى أنه تمكن من النهوض من كرسيه المتحرك والمشي بمساعدة الأطباء.ووجد الأطباء أن الحبوب المنومة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من تلف الدماغ على استعادة مقدرتهم على الكلام والحركة، ولكن بشكل مؤقت فقط. وقالت الطبيبة ويلمين فان إيرب، من جامعة رادبورد: «كان من الواضح أن ريتشارد يرانا ويسمعنا، ولكن بسبب إصابة دماغه، لم يكن قادراً على الاستجابة لنا».