دفعت الانتخابات الأمريكية منصة تويتر إلى تغيير طريقة إعادة التغريد بشكل مؤقت قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، للمساعدة في منع إساءة الاستخدام ونشر المعلومات المضللة.ونوهت «تويتر» إلى أنه سيظل بإمكان المشتركين استخدام الميزة، لكن لن يكون من السهل إعادة تغريد شيء ما لجميع متابعيك كالمعتاد حتى نهاية أسبوع الانتخابات على الأقل.وتقوم تويتر بعرض التغريدة مع اقتباس لتشجيع المستخدم على كتابة شيء عن تلك التغريدة قبل مشاركتها عندما تنقر على أيقونة إعادة التغريد أو تضغط عليها. ورغم ذلك لن يكون المستخدم مضطراً لكتابة أي شيء إذا كان لا يريد ذلك، ويمكنه ترك مكان الكتابة فارغا والضغط على زر إعادة التغريد لإعادة التغريد كالعادة.وتأمل تويتر من هذه الخطوة أن يفكر الأشخاص بشكل أفضل في ما يعيدون تغريدة أو ينتهزون الفرصة لإضافة وجهة نظرهم الخاصة من خلال هذا التغيير، قائلة إنه «بالرغم من أن هذا التغيير يضيف بعض الخطوات الإضافية لأولئك الذين يريدون ببساطة إعادة التغريد، فإننا نأمل أن يشجع الجميع ليس على التفكير في سبب تضخيم تغريدة ما، وزيادة احتمال أن يضيف الأشخاص أفكارهم وردود أفعالهم ووجهات نظرهم إلى المحادثة».