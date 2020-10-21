أظهر تقرير حكومي أن الولايات المتحدة، سجلت نحو 300 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2020 خلال جائحة فايروس كورونا مقارنة بالسنوات الماضية.

ويقول التقرير الصادر يوم (الثلاثاء) إن ما لا يقل عن ثلثي هؤلاء توفوا بسبب «كورونا»، وأن عدد الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا أكبر من الأرقام المعلنة على الأرجح.

وقدر التقرير الصادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 299,028 ماتوا في الفترة ما بين 26 يناير والثالث من أكتوبر أكثر من متوسط أرقام السنوات الماضية. وقالت المراكز إن وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 216 ألفاً في منتصف هذا الشهر. وأضافت: «ربما يقلل هذا من التأثير الكلي للوباء على الوفيات».

وقالت لورين روسن كاتبة التقرير من المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفقاً لـ «سكاي نيوز»: ثمة عوامل عديدة قد تسهم في زيادة الوفيات بشكل غير مباشر بسبب الوباء، ومن بين هذه العوامل اضطراب الرعاية الصحية. وكان مركز السيطرة على الأمراض يتتبع عدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها ومقارنتها مع التعدادات التي رُصدت في سنوات أخرى.