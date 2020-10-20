في وقت ينتظر العالم أجمع على «أحر من الجمر» لقاحاً وعلاجاً للقضاء على فايروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 40 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من مليون حول العالم، استطاعت مراهقة أمريكية من أصل هندي تقديم ابتكار جديد من شأنه أن يوفر علاجاً محتملاً لمرض كوفيد-19.

وفازت أنيكا تشبرولو بجائزة «تحدي العلماء الشباب 3M» لعام 2020 وبمكافأة نقدية قدرها 25 ألف دولار أمريكي.

ونجحت صاحبة الـ14 عاماً في ابتكار يكتشف جزيء رصاص بإمكانه الارتباط انتقائياً بالبروتين الشوكي لفايروس «سارس- كوف- 2».

وقالت أنيكا إنها استلهمت اكتشاف علاجات محتملة للفايروسات عبر الاطلاع على تاريخ وباء الإنفلونزا عام 1918، واكتشاف كيف أن الكثير من الناس يموتون كل عام في الولايات المتحدة رغم التطعيمات السنوية، ورغم العقاقير المضادة للإنفلونزا المتاحة في السوق، وفق «سي إن إن».

وأضافت أن هدفها المقبل هو العمل مع العلماء والباحثين، الذين يصارعون من أجل السيطرة على الإصابة بمرض كوفيد-19 والوفاة جراء تلك الإصابة، وذلك عبر تطوير اكتشافاتها إلى علاج فعلي للفايروس، معتبرة أن ابتكارها قد يبدو قطرة في محيط، لكنه لا يزال يمثل إضافة إلى كل تلك الجهود.

وأوضحت أن «كيفية تمكني من تطوير هذا الجزيء بدرجة أكبر بمساعدة أخصائيي الفايروسات والمتخصصين في تطوير العقاقير هي ما سوف تقرر نجاح تلك الجهود».