توصل باحثون أمريكيون، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن الانشغال بكتابة الرسائل النصية عبر الهواتف الذكية يغير من إيقاع الموجات الدماغية، وينشئ إيقاعاً جديداً، أسموه «إيقاع الرسائل النصية»، يؤثر سلباً على التركيز بسبب الانشغال بالشاشة والكتابة.وبين الباحثون في «مايو كلينيك» الأمريكية أن النتيجة التي توصلوا إليها توفر سبباً بيولوجياً، يجبر المستخدمين على عدم التراسل بالذات عبر هواتفهم الذكية أثناء القيادة لئلا تواجه حياتهم الخطر.