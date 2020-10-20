أعلن جيف بريدجز الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار وبطل فيلم (ذا بيج ليباوسكي) «ليباوسكي الكبير» عام 1998 إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية. وكشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته بالمرض عبر تويتر مساء الاثنين مستخدما أسلوب الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير. وقال بريدجز إنه بدأ العلاج وإن التوقعات مطمئنة.وترشح بريدجز لنيل جائزة الأوسكار سبع مرات وفاز بها عام 2010 عن تجسيده لدور عازف لموسيقى الريف الأمريكي في فيلم (كريزي هارت) «قلب مجنون».